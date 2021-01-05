港终院首席法官马道立：司法机构不会变

有评论者说香港近年已变，但香港终审法院首席法官马道立强调，当地司法机构不会有变化。

综合香港电台和《明报》报道，将在周五（8日）退休的马道立今天（5日）在记者会上说，他上任10年以来的使命，一直是维持香港法治，并相信下周一（11日）履新的首席法官张举能也会以维持香港法治为目标。

马道立认为，他在10年前面对很多挑战，现在也是如此，但挑战不同，野有工作压力，但强调没有任何人或机构向他施压。他也说，处理《香港国安法》及处理其他法律问题一样，一定有挑战，但法院的态度是一样的，按法律理据裁决案件，并强调法院处理法律而非政治问题。

马道立提到，社会上有声音要求改革司法机构，他并不反对改革，但若只是基于不满判决结果而要求改革，这并非好理由。

至于退休后的打算，马道立说，因为他一直都很忙碌，没有时间坐下来想清楚，但也表明不会担任终院非常任法官。

马道立连同担任常任法官的张举能和李义，在元旦前夕（12月31日）批准香港律政司的部分上诉许可申请以及临时扣留命令，壹传媒创办人黎智英必须再度暂时被还押，直到2月1日正式审理律政司的上诉案，结束了黎智英不到九天的有限度自由。

黎智英12月3日就涉嫌串谋欺诈罪出庭面控时，法庭原本下令将他还押至明年4月再讯，不准保释。他12月12日在《香港国安法》下被加控勾结外国或境外势力危害国家安全罪，仍不获准保释。香港高等法院法官李运腾12月23日准许黎智英有条件保释。

作为国安法指定法官马道立被问及，他是否对《香港国安法》有信心。马道立回应时说，接受任命与有无信心无关。至于黎智英的案件，马道立说，终审法院会处理，他不适宜评论。