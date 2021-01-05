“70后”广西副主席周红波任海南省委常委

中共中央日前批准，周红波任中共海南省委委员、常委。

《海南日报》官方微信公号昨天透露上述消息。据了解，这也是一直在广西工作的周红波，首次跨省份交流。

目前海南省委常委共12人，周红波是唯一的“70后”。

据财新网统计，不包括周红波在内，至今中国已有五名“70后”省级党委常委，他们分别是贵州省委常委、政法委书记时光辉，贵州省委常委、组织部长刘捷，上海市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，天津市委常委、滨海新区区委书记连茂君，以及山东省委常委、省委秘书长刘强。

资料显示，今年51岁的周红波，广西桂林人，1992年毕业于南京农业大学，毕业后进入广西壮族自治区植保总站工作了10年，历任总站秘书、站长助理、副站长等职。2002年，他调入广西壮族自治区农业厅，历任先后任办公室副主任、主任，人事处处长等职。

2006年，周红波调任南宁市副市长，隔年出任南宁市委常委、秘书长。2009年，他担任南宁市委副书记兼宾阳县委书记，两年后卸任宾阳县委书记职务。

2011年8月，周红波出任南宁市市长。网媒“香港01”指出，当时他是中国最年轻的省会市长。去年3月，他出任广西壮族自治区副主席，并继续兼任南宁市长。

周红波也是第十二、十三届中国全国人大代表。



