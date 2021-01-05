黎智英下午出庭 就非法集结案进行审前覆核

去年12月31日被香港终审法院取消保释，再度还押的壹传媒创始人黎智英今天（1月5日）下午乘坐囚车抵达法院， 就此前涉及非法集结的案件进行审前覆核。

据《星岛日报》报道，黎智英除了近期被控欺诈及违反香港国安法外，还另涉四起与非法集结相关的案件，被控共六项控罪。今天进行覆核的案件属于不公开的内庭聆讯，预计耗时两小时，同案的另外七名被告也同样出庭应讯。

据“东网”报道，今天涉及的案件发生在2019年8月18日，被告包括黎智英、李柱铭、何俊仁等人。黎智英在该案被控两项罪名，包括一项“组织未经批准集结罪”及一项“参与未经批准集结罪”。案件已定于下个月16日开审，预计审期10天。

除本案外，黎智英还要面对另外三起与未经批准集结相关的刑事案，其中两起也发生于2019年8月至10月期间。他被指控分别在2019年8月31日参与未经批准集结，及于同年10月1日组织和参与未经批准集结。

两起案件已转交香港区域法院审理，并分别将于2021年4月及5月开审，上述控罪每罪的最高刑罚为监禁五年，而区院的判刑上限为监禁七年。

而余下一案则涉及去年6月黎智英被控跟李卓人及多名“支联会”常委，煽惑他人参与未经批准集结。此案将于今年2月5日在香港区院再提审。