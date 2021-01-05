部分海外抵北京者两周观察后须接受七天健康监测

中国北京市宣布，部分从海外抵达北京的人士在14天集中观察期结束后，必须接受额外七天的健康监测，期间不得参加各类集体活动。

综合中国央视新闻《人民日报》报道，中共北京市委宣传部副部长徐和建今天（5日）在冠病疫情防控新闻发布会上通报，北京及中国其他多个城市已相继出现入境人员在结束14天集中观察后，确诊并引发本土病例的突出情况。

徐和建解释，对入境进京人员实施“14+7”健康管理措施，以切实防范超长潜伏期感染者所引发的疫情风险，确保首都防疫安全。

在“14+7”健康管理措施下，在海关入境环节或集中观察期间检测未发现阳性的入境人员，在14天集中观察结束后，落实七天健康监测。期间不得参加各类集体活动，不聚餐、不聚集，并按社区要求报告健康状况。

如果海关发现入境航班人员、物品或环境检测结果呈阳性，同航班入境人员在14天集中观察期满后，再进行七天居家或集中观察。其他措施还包括：14天集中观察期间检测发现人员、物品或环境阳性的，也对同航班入境人员在集中观察期满后，增加七天居家或集中观察。

《环球时报》梳理公开信息后发现，中国已有至少五名入境人员在14天隔离期结束后，被检出阳性，个别人员所携带的病毒甚至仍具有传染性，在当地造成局部疫情，其中以北京、沈阳最为典型，加大了疫情溯源及防控的难度。