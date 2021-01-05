英国考虑将熊猫送回中国

由于冠病疫情造成的财政压力，英国爱丁堡动物园可能不得不将英国仅有的一对熊猫送回中国。

综合英国《卫报》、天空新闻网报道，中国于2011年12月将熊猫“甜甜”和“阳光”，租借给英国爱丁堡动物园，合约期为10年。

负责爱丁堡动物园和高地野生动物公园运营的苏格兰皇家动物学会首席执行官菲尔德称，疫情导致动物园关闭三个月，累计损失达200万英镑（下同，约359万新元）。为此，该机构将不得不“认真考虑每一项潜在节约”，包括熊猫合约。

他指出，这一对熊猫的每年租赁价为100万英镑。虽然动物园已重新开放，但对游客数量、社交距离的限制将持续一段时间，这也意味着园方收入将减少。

菲尔德补充说：“在现阶段，说结果怎样还为时过早。未来几个月，我们将与中国同事讨论下一步行动......过去九年，‘阳光’和‘甜甜’给我们的游客留下了深刻印象，帮助数百万人与大自然亲密接触，激发了他们对野生动物保护的兴趣。”

“我希望它们能在我们这里多待几年，这当然是我目前的目标。”

不仅仅是英国爱丁堡动物园，去年11月底，加拿大卡尔加里动物园曾因为无法提供充足的新鲜竹子，决定将两只熊猫“大毛”和“二顺”送回中国。

据报道，根据中加两国政府协议，成都雄性大熊猫“大毛”和重庆雌性大熊猫“二顺”于2013年3月赴加拿大，原计划旅居10年。它们先在多伦多生活了五年。

英国广播公司引述动物园的说法称，大熊猫99%的饮食是由新鲜竹子构成，每只成年大熊猫每天大约消耗40公斤竹子。卡尔加里动物园工作人员一直在努力进口足够的竹子来喂养“二顺”和“大毛”，但是由于疫情暴发，无法通过商业航班每周两次运来足够的新鲜竹子。