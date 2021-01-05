台湾华航副机师隔离期外出打球 或被重罚解雇

中华航空一名货机副机师遭爆料去年11月值勤结束返台后在居家检疫期间外出打高尔夫球，自主健康管理期间还跑去逛商场，漠视防疫规定。

据《自由时报》1月5日报道，华航已证实此事，将依调查结果提报民航局及指挥中心，并依规召开人评会从重议处，重申如有违反防疫规定者，将依奖惩规定从重议处，情节重大者将处以停职、甚至解雇。

华航初步调查显示，此机师执行CI-5107旧金山-台北货机任务，于台湾时间去年11月13日凌晨1时54分抵台，应执行三天居家检疫，因此11月15日外出确实已违反规定；执行CI-5321安克拉治－台北货机任务，于台湾时间12月22日12时47分抵台后，依规定可在三天居家检疫结束后外出，但在自主健康管理期间，应避免前往人潮较多的场所，外出并应佩戴口罩。

华航表示，对于违反居家检疫规定，当事人已承认错误及表达歉意，愿意接受惩处。华航将依调查结果提报民航局及指挥中心，并依规召开人评会从重议处。

华航重申，员工如有违反防疫规定者，将依奖惩规定从重议处，情节重大者将处以停职、甚至解雇，严格落实防疫。

华航表示，遵照中央疫情指挥中心规定，落实机组员防疫管理，华航机组员至外站后，安排专属通道快速通关，并由专车接送至旅馆。机组员住房为一人一间，住宿期间不可外出，餐点统一由饭店提供，采不接触外人为原则；并透过饭店房卡管理及CCTV监控系统，严格执行外出管控机制。

华航表示，机组员执勤后返台安排专车接送，落实居家检疫，每日进行关怀及监测健康状况，机组员需每日量体温回报。此外，华航特别建立组员自主健康管理系统及建置防疫专线，提供组员防疫咨询。公司亦要求机组员，自主健康管理期间外出应佩戴口罩，不得出入非生活必要场所，例如人潮众多景点、娱乐场所，以及参加大型集会活动等。