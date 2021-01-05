国药中生北京今年疫苗产能可超10亿剂次

中国工信部透露，中国国药集团中国生物北京公司、国药集团中国生物武汉公司、北京科兴中维公司三家企业已完成2020年产能建设任务，具备规模化生产的各项条件，其疫苗生产已开启“加速”模式；其中，国药中生北京公司今年冠病病毒灭活疫苗产能可达10亿剂次以上。

《21世纪经济报道》引述工信部表示，中国已有18家企业陆续开展冠病疫苗产能建设，随着病毒灭活疫苗产能的进一步提升，以及其他技术路线企业产能建设的逐步完成，中国新冠病毒疫苗的生产能力能够满足其国内大规模接种需求。

工信部也指出，去年12月30日，国药中生北京公司冠病病毒灭活疫苗获得中国国家药监局批准附条件上市。此前，还有国药中生武汉公司、北京科兴中维公司冠病病毒灭活疫苗获批紧急使用资格，这三家公司疫苗已开始对重点人群进行接种。

作为国务院联防联控机制医疗物资保障组牵头单位，工信部与疫苗研发专班紧密合作，密切跟踪疫苗研发进展，加强产业链条有机衔接，推动企业加快疫苗产业化进程，全面做好冠病病毒疫苗规模化生产准备。

一是加强生产协调调度，专门成立冠病病毒疫苗生产保障工作专班，每周对重点企业的产能产量进行跟踪调度；二是加快推进产能建设，对各条技术路线的企业，都要求同步推动产能建设；三是保障疫苗生产供应链畅通，对冠病病毒疫苗生产供应链进行全面梳理。



