华融原董事长赖小民被判处死刑

身陷贪污受贿丑闻的中国华融公司原董事长赖小民，今天（5日）被中国法院判处死刑。

据中国《人民日报》报道，天津市第二中级人民法院今天公开宣判赖小民受贿、贪污、重婚一案。

赖小民以受贿罪被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪被判处有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币200万元（40万新元）；以重婚罪，被判处有期徒刑一年。法院决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

法院认为，赖小民受贿犯罪数额特别巨大，情节特别严重，“主观恶性极深”，并且目无法纪，“极其贪婪”。

赖小民被控从2008年至2018年利用职务上的便利，以及职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为单位和个人在获得融资、承揽工程、合作经营、调动工作以及职务提拔调整等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人非法收受、索取相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17亿8800余万元。

赖小民前年4月落马，随后被开除党籍和公职并被逮捕。中国最高人民检察院前年11月宣布，将赖小民案件移送检察机关审查起诉。2020年8月，赖小民被控受贿17.88亿余元人民币，这一数字创下了1949年中华人民共和国成立以来，贪官受贿的最高纪录，超过正部级大员、中共陕西原省委书记赵正永的7.17亿余元人民币，也秒杀了山西省吕梁市原副市长张中生的10.4亿余元人民币，成为名副其实的中国“首贪”。