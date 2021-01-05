指疫情初期曾信息迟缓 中国官媒吁河北尽快召开发布会

面对疫情突然严峻，但当地政府迟迟未召开疫情防控发布会的河北，中国官媒新华社今天提醒，指去年疫情暴发之初，有些地方“因为信息发布迟缓，导致疫情失控”，教训深刻，呼吁河北省尽快召开疫情防控发布会。

新华社今天（5日）在“新华每日电讯”微信公号发表评论，指河北疫情昨天突然严峻，新增14例本土确诊病例及30例无症状感染者，成为防疫焦点地区之一。但当地政府截至今天下午3时仍未召开疫情防控发布会。

河北省卫健委在前一日（3日）的疫情通报中除新增数字外未提及病例所在地区信息，因此坊间一时间流传各种不同信息，并希望当局在疫情通报中提供更多信息，让民众做好规避防范。

新华社因此评论，从网帖和微信群的这些议论，就可以看出当前官方信息与民众知情诉求之间“存在不少差距”。

评论接着提到，去年疫情暴发之初，有些地方因为“信息发布迟缓，导致疫情失控”，教训深刻。但在国务院疫情联防联控机制的示范作用下，各地高度重视信息发布，有的地方出现新增疫情连夜开发布会，有的一天开两三次发布会，有的地方因让人安心的“教科书级通报”获赞。 因此认为，如今在信息发布方面，河北应该学习这些成熟经验，尽快发布公众关注的相关内容。

新华社指出，疫情防控是一场人民战争，只有充分保障公众知情权，满足公众信息需求，才能取信于民、凝聚共识、增进信心。及时发布权威准确的信息，也是稳定人心、凝聚共识、社会平稳运行的重要力量。

评论指出，疫情防控是跟时间赛跑，要对群众的生命安全和健康负责，让更多人掌握确切的疫情信息。

最后，新华社重申河北省有关方面应“主动回应群众关切，尽快召开疫情防控新闻发布会”，强调“阳光是最好的消毒剂”，只有把信息公开工作做到位，才能避免不必要的恐慌，才有利于疫情防控的大局。