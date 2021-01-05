中国移动：将继续在纽交所上市交易

中国移动公告称，收到纽约证券交易所有限责任公司（纽交所）通知，纽约证交所已经更新其先前的决定，并于美国东部时间昨天在其网站登载另一则声明，指根据纽约证交所与有关监管当局所作的进一步咨询，纽约证交所监管部门不再计划推进针对本公司的美国存托股票下市行动。

根据澎湃新闻报道，中国移动在公告中表示，公司将继续在纽约证交所上市及交易。纽约证交所监管部门将继续评估该行政命令对公司及其持续上市地位的适用性。中国移动将继续密切关注相关事项的进展，未来将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及适用法律，按需要适时另行公告。

根据此前报道，纽交所上周四（12月31日）宣布，将遵守美国官方行政命令，对中国联通香港公司、中国移动和中国电信进行退市处理，但之后又宣布停止对三家中国电信公司的除牌行动后，三家公司在香港的股价今天大起，其中中国联通更是大涨超过8%。

根据中国移动公告显示，截至去年12月31日，中国移动以美国存托股票形式持有的普通股占本公司总已发行股本约2%，或占本公司总已发行股本（由最终控股股东中国移动通信集团有限公司持有的普通股除外）约8%。于截至2020年12月31日止年度，美国存托股票在纽约证交所的日均交易量占本公司证券的总日均交易量约22%。

