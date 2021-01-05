西藏药业合作方获批mRNA冠病疫苗临床试验

西藏药业今天发布公告称，于昨天获悉合作方斯微生物收到了国家药品监督管理局核准签发的mRNA新型冠状病毒肺炎疫苗的《药物临床试验批件》，将按计划开展临床试验。

根据澎湃新闻报道，此次获得临床试验批件的0.5ml/瓶(100μ g)注射剂。西藏药业称，目前海外相关工作尚未启动，海外申报、注册、审评、产品上市需遵照当地的法律法规要求。

今年6月，西藏药业曾发布公告称，与斯微生物缔结面向全球的独家战略合作关系，将根据冠病疫苗、结核疫苗及流感疫苗的研发进度，分阶段向斯微生物投资3.51亿元（人民币，新元），获得上述疫苗的全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。

在最新的公告中，西藏药业强调，公司与斯微生物合作研发，仅获得相关疫苗的全球独家开发、生产、使用及商业化权利，公司不成为相关疫苗的权益所有人。

按照协议安排，公司已于协议签署后支付了预付款3500万人民币（含税）；本次获得《药物临床试验批件》后，需向斯微生物支付相应里程碑款3500万人民币（含税）。

全球范围来看，目前已经有多个mRNA冠病疫苗获批，其中拜恩泰科/辉瑞mRNA冠病疫苗BNT162b2在英国、美国等地获批，美国莫德纳公司的mRNA-1273冠病疫苗在美国获批。

西藏药业在公告中称，根据疫苗研发经验，临床试验研究存在一定风险。临床试验进展及结果受到（包括但不限于）试验方案、受试者招募情况、疫情发 展等因素影响，并可能因临床试验的安全性和/或有效性等问题而终止，存在不确定性。

除了与斯微生物合作的mRNA冠病疫苗，西藏药业在去年11月11日曾发布公告称，公司下属全资子公司Topridge Pharma Limited与俄罗斯LIMITED LIABILITY COMPANY “HUMAN VACCINE”公司就冠病腺病毒疫苗开展合作，通过分期支付900万美元合作对价，获得该疫苗在中国大陆及港澳台地区的注册、开发、生产、进口或商业化产品及向指定区域出口等相关权益许可权，并按照协议约定支付相关许可费和销售里程碑款项。

西藏药业2020年因为冠病疫苗事项，股价大涨，一度暴涨六倍，去年8月开始呈现下跌趋势。或受上述消息影响，西藏药业今天开盘后最高涨幅近5%。