中国首贪赖小民的“超市”和情妇

身陷贪污受贿丑闻的中国华融公司原董事长赖小民，今天（5日）被中国法院判处死刑。赖小民以人民币17.88亿元（3. 65亿新元）的受贿金额，打破了1949年中华人民共和国成立以来，贪官受贿的最高纪录，成为名副其实的中国“首贪”。

中国媒体曾曝光他用于窝藏赃款赃物的房子，他并承认把该房子称为“超市”；坊间还传言他有“三个100”，即100多套房、100多个关系人、100多个情妇。这种种，都为他的“首贪”纪录添上一抹“传奇”色彩。

赖小民的专属“超市”

被赖小民称为“超市”的房屋内藏有大量现金和财物。（互联网）

赖小民在北京某小区一处房屋内专门藏匿赃款，他和一些关系密切的知情人用暗语形容这处房屋为“超市”。

藏在“超市”内的，并非仅是巨额现金。赖小民收受高达17亿余元人民币的涉案财物，构成多种多样，包括大量房产、股权、名贵字画、高档汽车、黄金制品、名表、珠宝首饰等。

为了逃避调查，赖小民不仅每次都要求行贿人用现金交付，还在收完钱后去“超市”的路上特意多绕几圈，以防有人跟踪，然后亲自将赃款放到“超市”中的保险柜里。

据《中国纪检监察》杂志披露，赖小民原想将贪赃全数留给孩子，最后却“一分钱都没花”，他在镜头前自述，受贿收了那么多的钱，但他不敢花、不敢用，提心吊胆。

赖小民以17.88亿元（3.65亿新元）的受贿纪录，成为中国首贪。（互联网）

赖小民的100多个情人

天津法院去年8月公开审理赖小民案时，其中一条罪名是重婚罪，指他在与妻子合法婚姻关系存续期间，与其他女性长期以夫妻名义共同居住生活。

网络上流传，他的100多个情人被安置在一个小区，这100多位包含着各种身份、各种地位的前妻、现任妻子、情妇等。

大陆媒体此前也作出过相关报道，指赖小民通过华融置业等子公司，在广东省珠海市开发了某地产项目，一共120套房，其中100套房全部通过假摇号，分给了他的前妻及诸多情妇。

除了设立“后宫”，赖小民还为情妇在华融集团旗下31家分公司安插职位，让她们成为公司的高级主管、董事长或者总经理等等。

不过，赖小民的大学老师翟业亿和同班同学张陆去年受访时都认为，100多个情妇的说法有所夸张。

翟业亿并说：“说他重婚我信。因为多年来听说赖小民的老婆没给他生儿子，但他是老区出来的，生儿子的观念特别重。老一辈人大多希望子孙后代枝繁叶茂、香火旺盛。赖小民也有这种忠孝观、子孙观，很可能拿这个做理由去找别人生儿子，生活变得腐化荒唐。”

而网上有关“赖小民100多个情妇坐满会议室”的一段视频，最后也被证实是警方扫黄打非的现场，且至少在2018年就已经存在。