港警拘捕约50名泛民成员 涉颠覆国家政权罪

多名香港泛民主派人士，今早被当地警方拘捕，他们被指去年试图组织一场非正式的立法会初选，而涉嫌违反《香港国安法》中的颠覆政权罪。

综合港媒报道，至少有52人被捕，当中包括民主党前主席胡志伟，香港大学法律学院前副教授戴耀廷等人。这也是《香港国安法》自去年6月推出后，规模最大的一次拘捕行动。

香港立法会换届选举原定去年9月6日举行，泛民主派在同年7月中旬举行初选，以决定派出哪些人士参加立法会选举；这场为期两天的初选，据称吸引了超过61万人投票，而在初选中出线的，多是主张激进抗争的年轻本土派人士。

去年7月，有泛民人士曾为初选在街头举办造势活动。（路透社）

据报道，这些胜出的泛民人士，希望争取立法会选举过半数议席，并以否决政府财政预算议案等方式来迫使港府作出更大的让步。不过，这场选举最终因冠病疫情而推迟至今年底。

当时，香港特首林郑月娥曾发出警告，所谓初选的目的，是阻挠政府所有政策，可能构成《香港国安法》中颠覆政权的罪行。

中联办发言人也谴责初选，形容初选是“非法”，并指控“反对派少数团体和头面人物”有“外部势力支持”，点名批评协调初选的戴耀廷，指他目标是夺取香港管治权，想上演港版“颜色革命”。

香港大学法律学院前副教授戴耀廷今早被捕后，被押往至马鞍山警署。（彭博社）

《香港国安法》规定，任何人组织、策划、实施或者参与实施以武力、威胁使用武力或者其他非法手段旨在颠覆国家政权行为之一的，即属颠覆国家政权罪。

根据规定，违法的首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者10年以上有期徒刑；对积极参加的，处三年以上10年以下有期徒刑；对其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

另一方面，警方今早也到被视为支持泛民的网媒“立场新闻”办公室派送一份法庭命令，内容是要求立场新闻交出涉及一起《香港国安法》案件的文件。警员并没有搜查办公室，也没有带走任何人协助调查。警方去年曾突击搜查《苹果日报》的办公室。

此外，早前因另一案件而被判囚的前香港众志秘书长黄之峰，据报也因为上述案件在监狱中被警方问话。同时，其住所也被警方搜查近一个半小时。