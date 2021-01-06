中国财长：合理确定赤字率和地方政府专项债规模

中国财政部部长刘昆周二（5日）详解2021年的财政政策时强调，积极财政的“更可持续”主要是支出规模和政策力度要保持基本稳定，为今后应对新的风险挑战留出政策空间。要合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，保持宏观杠杆率基本稳定。

据路透社报道，刘昆说，当前中国地方政府债务风险总体可控，但有的地区仍在新增隐性债务，个别地区偿债风险有所上升。对此将“密切关注、高度警惕”。

“给地方政府债务戴上‘紧箍咒’，经济社会发展就多一道‘安全阀’。”刘昆表示，财政部门将积极采取“开前门”和“堵后门”并行、保障和规范并举等措施，进一步完善管理、强化监管，推进地方政府债务“阳光化”，切实把债务风险关进笼子里。

刘昆指出，今年预算安排将一如既往加强对地方的财力保障。中央财政将优先安排好“三保”支出，省级财政部门要加强对市县预算的审核。同时，加强“三保”执行监测，动态掌握基层执行情况，严禁挤占挪用“三保”支出。

“一方面，将建立实施常态化的财政资金直达机制，提高财政支出效率；另一方面，注重节用裕民，更加突出绩效导向。”刘昆说，新的一年，政府要过“紧日子”，让人民过上好日子。

“2020年，在财政收支较为困难的情况下，连续发布实施了七批28项减税降费政策，全年规模预计超过2.5万亿元。”刘昆称，“十三五”时期累计减税降费规模达到7.6万亿元左右。

至于今年的减税降费如何推进，刘昆表示，财政部门将克服眼前收支压力，坚决把该减的税减到位，把该降的费降到位；在保持一定减税降费力度基础上，着力完善相关政策。

“一方面，持续推进。”刘昆说，综合考虑财政承受能力和实施助企纾困政策需要，保持一定的减税降费力度，继续实施制度性减税降费政策，帮扶企业，再“送一程”。

另一方面，严格监管，将严控非税收入不合理增长，加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利等。

“近年来，我们实施的许多减税降费政策不是一次性、临时性的，而是制度性、持续性的，多年实施下来，叠加累积效应越来越大，企业减负也会越来越明显。”刘昆说。