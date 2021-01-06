专家：灭活疫苗对石家庄疫情作用不大

武汉大学医学部病毒所教授杨占秋指出，就此次发生在石家庄的聚集性病例而言，对处于潜伏期的患者或者早期患者进行灭活疫苗的接种意义不大。

据河北省卫健委消息，河北省前天新增14例本地冠病确诊病例和30例无症状感染者，昨天再增确诊病例19例。值得注意的是，多起病例都与石家庄市藁城区增村镇小果庄村相关，该村目前已被调整为高风险地区，这也是25天后全国再次出现高风险地区。

根据环球网报道，杨占秋昨天受访时表示，中国目前投入使用的是灭活疫苗，这种疫苗注射到正常人体内后，人体会产生针对病毒的抗体，这时如果发生病毒感染，人体产生的抗体就可以起到抵抗病毒的作用，相当于人体的免疫力被提高了。但它只能对正常人起到预防感染的作用，对于已经感染病毒的患者，或者处于潜伏期的患者来说就无能为力了。

杨占秋还说，如果能对这些潜伏期或早期患者接种mRNA疫苗，使机体产生特定的蛋白质，是有机会把病毒中和掉的，尤其是在他们体内病毒还不多的情况下。

mRNA疫苗是通过设计特定的RNA序列，直接使人体的细胞产生特定的蛋白质，发挥抵抗患者体内冠病病毒的作用或者说是治疗作用。它是作用于人体内的感染性病毒，即体内已经有病毒了，并造成组织器官损害，接种mRNA疫苗所产生的蛋白质抗体能把体内的病毒给中和掉，这样器官损害就会减轻或消失，患者的病情会出现恢复好转。

杨占秋举例说，灭活疫苗的作用相当于“修长城”，把病毒抵挡在长城外；而mRNA疫苗相当于在“长城”内起作用，当病毒已经进入到“长城”里面时，mRNA疫苗所产生的特定蛋白质抗体在“长城”里面把“入侵之敌”给消灭掉。mRNA疫苗也有类似“修长城”这样抵御病毒感染的作用，但这只是它的次要作用，不是主要作用。

因此杨占秋认为，虽然对已经感染冠病病毒的患者本人来说，接种灭活疫苗意义不大，但对于患者周围还没有被感染的人而言，应该紧急接种疫苗，以起到预防作用。目前中国对于处置散发或聚集性冠病疫情已经有完整的应对流程。

北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发则表示，考虑到目前社会对疫情的高度重视、政府有能力采取有力措施，且民众对防控工作的配合，河北疫情应可控制住。不过，他强调，从技术层面，仍要进行非常细致的流行病学调查。

此外，美国政府官员近日提出，由于疫苗数量不够，考虑通过让低风险人群接种一半剂量疫苗的方法来增加接种人群。这个说法立即在科学界引起轩然大波。美国传染病专家福奇对此提出警告，美国政府不应该违背任何一款冠病疫苗在临床试验中的推荐剂量和间隔接种时间。杨占秋对此表示，只注射一半剂量的疫苗，恐怕在人体内不能产生足够量的抗体。“如果患者体内的病毒量比较少，只注射一半疫苗可能也会有效，但如果病毒量比较多，那就没有效果了。对于没有感染病毒的正常人来说也是一样，疫苗剂量减少后，不能刺激接种对象的机体产生足够量的抗体，就不能抵抗病毒的感染。