美媒：中国监管机构想让马云分享蚂蚁用户数据

中国科技企业巨擘阿里巴巴正面临中国监管机构的整顿，美国媒体认为，当局正试图让深陷困境的集团创始人马云分享他一直不愿交出的蚂蚁集团消费者信用数据。

据《华尔街日报》报道， 马云已没有太多讨价还价的余地。北京担忧，一向行事高调的马云太在乎个人事业前途，而非国家管控金融风险的目标，如今当局已锁定了他的商业王国。

阿里巴巴旗下的蚂蚁集团被整顿的核心问题，是监管机构认为蚂蚁通过其应用程序支付宝获取并利用大量个人数据，相对于小贷方甚至大银行而言，具有不公平的竞争优势。

支付宝目前已经有十亿多人使用，它拥有有关消费者的消费习惯，借贷行为以及帐单和贷款支付历史等大量数据。

有了这些信息，蚂蚁集团向约五亿人提供了贷款，并获得了约100家商业银行提供大部分资金。 在这些安排中，银行承担了借款人违约的大部分风险，而蚂蚁则以中间人的身份兜售利润。

现在，监管机构正在寻求推翻这种商业模式，这种商业模式已证明对公司有利可图，但对中国的金融体系却具有潜在的危险。

有知情官员与政府顾问指出，北京当局拟迫使蚂蚁承作贷款时拿出更多自有资金，并计划打破监管机关眼中蚂蚁“独占”消费者信用资料的局面。

酝酿中的方案之一，是要求蚂蚁集团将资料传输给中国央行运作的征信系统，另一方案是蚂蚁将资料分享给一家由人行实际掌控的信用评等公司。蚂蚁虽然是这家信评公司股东，但未曾交出手中的消费者资料。

报道指出，蚂蚁集团被官方整顿并非特例，在美国，面簿与谷歌等握有大量个资的科技巨擘近年也成为国会议员要求整顿的对象。

一些研究中国金融科技业的分析师认为，要求蚂蚁集团等公司分享消费者信用资料符合公共利益。但监管机关是否会要求存取蚂蚁整个资料库，包括蚂蚁用来分析顾客信用的独门资讯则有待观察。

去年10月24日，马云在上海外滩金融峰会上称“中国金融基本上没有系统”，发表了指责“当铺”思想的言论。

《华尔街日报》此前引述知情人士报道，去年11月2日，即蚂蚁计划上市（5日）前几天，马云、蚂蚁集团董事长井贤栋和行政总裁胡晓明，曾与中国四大监管机构举行非正式会议，即中国央行、证监会、银保监会和国家外汇管理局。马云当时在会议上说：“蚂蚁的这些平台，只要国家有需要都可以拿走。”

马云陷入监管风暴后，已有两个多月未公开露面。英国《金融时报》1月1日报道称，马云自创的“非洲创业者真人秀”决赛圈评审团中“消失”，暗示他在中国“失宠”后陷入困境。