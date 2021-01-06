大陆赴港运输船减少 恐现民生物资荒

香港政府早前接获大陆相关单位通知，大陆船员为求新年期间回乡过节，纷表明拒于新年前驶入香港水域。随着农历新年逼近，香港付货人委员会执行总干事何立基透露，近日来港运货的内河船已陆续减少，减幅达两至三成；由于珠江三角洲西部地区处于沿海地带，该区出产的蔬菜、肉类及水果等民生用品，以至家私及电器等产品，均普遍用水路运输，若届时仍无法通过水路送货，业界将准备以陆路运输代替，不过运输成本大增，亦不排除个别该区出产的产品或会短暂缺货，业界现时对相关情况相当担心，故早前已致信予广东省当局及香港政府，希望免去船员强制检疫的安排。

据《星岛日报》报道，由于香港第四波新冠疫情持续，凡曾经入境香港的人士，回到大陆均需要强制隔离14天。

香港付货人委员会执行总干事何立基表示，近日抵港运货的大陆内河船已陆续减少，减幅达两至三成，料随着农历新年逐步临近，有关情况将更为严峻；他称，除了致信港府和广东省，中联办亦正了解事件。

何立基称，目前大陆供港的货品，主要均通过陆路运输，但珠江三角洲西部地区，例如江门等地，因应位处沿海地带，区内出产的食品，普遍均用海路运输，故若届时若无法通过水路送货，业界将准备以陆路运输代替，不过运输成本会大增，亦不排除部分出产于该区的产品，或会出现短暂缺货的情况。

他解释，一艘内河船每次抵港可运载200个货柜，有助分摊成本。但若转为陆路，每架货柜车仅能运送一个货柜，致成本大增，幅度可达八至九倍。

何续称，香港有不少大企业于珠江三角洲西部设厂，制成产品后由水路运往香港；该区内供港货品的种类亦相当多元化，除蔬菜、肉类及水果等民生用品外，亦有部分家私及电器等产品。他也担心，因应本港货运码头，为不少西方与内地之间的重要转口港，料届时亦需暂停相关服务，长远影响本港转口港地位。