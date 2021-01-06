李远哲挺莱猪 怒批民众“不关心空污”

台湾前中研院院长李远哲月前挺莱猪时表示，“标准以下吃了对健康影响不大”，他昨天（1月5日）再表示，台湾空气这么差，得到肺腺癌的人这么多，大家不关心空污、肺腺癌，每天都在谈莱猪，很不可思议。

据中时新闻网报道，李远哲是在出席时代力量党团举办的“面对全球气候变迁台湾如何超前部署”座谈时指出，如果是在安全标准内，莱剂对健康影响不大，比方说，有人认为糖也是毒，不能吃太多，硝酸钠也是毒，但为了保鲜，所以放一点点，大家也还是吃。至于日本核灾地区食品，若检验出无核废料污染，也是没问题。

不仅李远哲继续发声力挺，民进党立委洪申翰、范云等，昨宣布推动订定《食农教育法》，希望让民众懂得辨别食物。洪申翰说，看到苏揆很努力地前往边境查验，整个行政院与农委会也很关心管理莱猪的进口，“先不谈有些人说要涨价的问题”，现在大家才发现原来台湾猪的品质这么好，如果民众能做到食品溯源，自然就不会有恐慌。

他指出，这次立法目的是推动食品农业教育，让民众懂得辨别食物、了解风险，届时民众如果有这样的知识，就不会对食安有恐慌。

立委范云也说，透过立法将能让民众了解食材知识，未来也要参考日、韩经验，推动溯源、促进地产地销，并推动原住民与新住民在内的多元饮食文化。