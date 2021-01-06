台湾本月或密集测试“台版萨德”

台湾中科院将于明、后两天上午9时至10时半在东部海域测试飞弹射击，因最大弹道高度为“无限高”，南北距离长达300公里，外界猜测是测试中科院代号“强弓专案”的天弓三增程型防空飞弹，采北部向南射击靶弹丶南部屏东九鹏基地发射新型飞弹实施拦截测试，因此又被称“台版萨德”。

根据联合新闻网报道，新发布的射击通报显示，中科院的飞弹测试划定的对空域丶海域危险区域，呈现左右倒置的L型，最北端的A、B座标点，就在苏澳外海，南端则在屏东九鹏基地外海，南北距离约达300公里；过后两周的上午同时段，也是相同的高度和危险区域。

中院“强弓专案”计划是将现役天弓三型飞弹的基础提升性能，射程高度从45公里增程至70公里，采用与探空火箭一样的两节式设计，可在弹道飞弹进入大气层时，予以拦截击毁，让台湾的防御网更加严密，弓三增程型将弹体紧致化，强化推力，希望在50至150公里之间的高空有效拦截来袭的导弹，又被称“台版萨德”。

据了解，增程天弓三型飞弹的第一代型已完成测试，密集测试中的飞弹为第二代，就是增程弓三2型飞弹，可达更高拦截高度，去年底和本月起密集进行的“无限高”飞弹射击测试，极有可能是“台版萨德”飞弹量产前的后续作战测试及验证；另有人猜测是中科院擎天计划室试射射程1500公里的云峰巡弋飞弹。

此前有军事专家分析认为，无论是天弓或是雄风系列，都是中山科学研究院典型的反导弹系统的验证能力测试，这次距离拉长，也符合模拟大陆导弹来袭时的实境，中山科学研究院较能收集完整的相关参数。

中科院回应称，各项武器研发测试，均依规定事先完成射击通报公告，并视当时天候环境及任务状况实施；但有关各项国防武器研发测试，均涉及国防机敏事项，不予评论。