港媒：中国副外长马朝旭成驻美大使大热人选

担任中国驻英大使近十年的刘晓明即将退休，外界盛传由中国外交部副部长、本被视为驻美大使的大热人选郑泽光接任。驻美大使或另觅人选，副外长马朝旭成热门人选。

根据《星岛日波》报道，驻外大使一般四年一任，崔天凯担任驻美大使将近八年，已满六十八岁。拜登即将入主白宫，中美关系进入新时刻，需要这位经验丰富、在华府拥有广泛的人脉的外交老将“留守”。不过，崔天凯也不可能一直不下火线。

过去几任驻美大使，从李肇星、杨洁篪、周文重、张业遂到崔天凯，都是从副外长之中挑，显示对中美关系的重视。目前外交部共有五位副外长，身兼中央候补委员的常务副外长乐玉成是下届外长的大热，而且主要从事俄罗斯、中亚事务，驻美的机会不大。排名第二的郑泽光内定驻英，曾任驻印大使的罗照辉主管亚洲事务，秦刚则分管欧洲事务，与美国都稍欠渊源。

排名仅次于乐玉成、郑泽光的副外长马朝旭可能是接班大热人选。五十七岁的马朝旭身上有几个标签，首先是辩才无双，北京大学读书期间参加亚洲大专辩论会，夺下最佳辩论员桂冠。

第二个标签是担任过外交部新闻司司长、发言人，知名度高。他当过驻澳洲大使、常驻日内瓦代表、常驻联合国代表，目前分管国际组织和军控，对美国事务也有相当的了解。几任常驻联合国代表李道豫、李肇星、张业遂，后来都当过驻美大使。

报道指出，驻美大使也不一定在外交部挑，中央外事办副主任刘建超也不可小觑。刘建超当过外交部发言人、驻菲律宾大使、驻印尼大使、外长助理，后来调入纪检系统工作，担任中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中央纪委国际合作局局长、浙江省纪委书记，如今成为政治局委员、中央外事办主任杨洁篪的得力助手。