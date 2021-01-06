农夫山泉董事长钟睒睒跃居全球富豪榜第六

据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index)显示，中国瓶装水公司农夫山泉董事长钟睒睒的财富自年初以来猛增135亿美元（177.9亿新元），达到917亿美元，目前已超过有“股神”之称的巴菲特。

根据彭博社报道，66岁的钟睒睒目前是全球第六大富豪。农夫山泉的股价在2021年前两天上涨18%，自去年9月上市以来的累计涨幅达到200%。

这是全球富豪榜前十名中第二次出现中国富豪的身影，第一次是地产大亨王健林曾在2015年位列全球富豪榜第八位，而且自彭博亿万富翁指数2012年推出以来中国大陆富豪从未有人排名达到如此高的位置。

钟睒睒上周取代印度穆克什·安巴尼成为亚洲首富，并且接近跨入个人财富规模超过1000亿美元的队列。巴菲特财富规模为862亿美元，不过，他自2006年以来捐出了价值超过370亿美元的股票。

由于避免参与排外的商业团体或政治，钟山在中国被称为“独狼”，他还在4月推动疫苗生产商北京万泰生物制药股份有限公司上市。该股飙升了2500%以上。

钟睒睒还帮助其四名亲戚成为亿万富翁，分别是他的妹妹钟晓晓和妻子的三个兄弟姐妹，他们各持有农夫山泉1.4%的股份，根据农夫山泉去年招股说明书中列出的所有权，他们持有的股份价值13亿美元。该公司已经产生了几十个百万富翁，包括钟睒睒的更多亲属和员工。

过去一年冠病病毒在很大程度上颠覆了全球经济，但钟睒睒却成为亚洲最大赢家，累计收入超过710亿美元，仅次于特斯拉(Tesla Inc.)的埃隆·马斯克(Elon Musk)和亚马逊(Amazon.com Inc.)的杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)。