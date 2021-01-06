王毅：非洲是国际合作大舞台而非大国博弈竞技场

中国国务委员兼外长王毅昨天在阿布贾同尼日利亚外长奥尼亚马共同会见记者时指出，非洲应当是国际合作的大舞台，而不是大国博弈的竞技场。

根据中国外交部网站消息，王毅在回答有关中非合作的问题时表示，中非友好经受了风云考验，历久弥坚。早在非洲争取民族独立和解放时期，我们就是生死与共的战友，结下了深厚友谊。

王毅说，在非洲发展振兴经济时期，我们又是合作共赢的伙伴。中国对非援助从不附加政治条件，更不干涉非洲内政。在非洲遭遇重重困难时，中方更是感同身受，第一时间伸出援手，提供帮助。

王毅还举例说，中非合作论坛成立20年来，中非贸易额和中国对非投资存量分别增长了20倍和100倍。中国在非洲修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施，援建了130多个医疗设施、45个体育馆和170多所学校，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次。

王毅表示，中非合作成果已经遍布非洲，为当地经济社会发展带来显著变化，为改善非洲人民生活做出重要贡献。中方为此做出的不懈努力不容抹黑，中国工程技术人员、医疗队员为此付出的艰辛汗水不容无视。今天的中非合作已经成为国际对非合作的先锋，带动了其他国家更加重视非洲，纷纷加大对非洲的投入。这对非洲是件好事，中国作为非洲的朋友，也对此感到高兴。

王毅强调，中方始终认为，非洲应当是国际合作的大舞台，而不是大国博弈的竞技场。支持非洲发展是国际社会的共同责任，各国应当在尊重非洲主权、倾听非洲声音的前提下开展对非合作，发挥各自优势，形成有效合力，为非洲人民的福祉多做好事，多办实事。中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观加强对非合作，也愿就此同各方开展对话交流。中非合作从来就不是封闭和排他的，中方愿积极推进对非三方或多方合作，共同为促进非洲和平与发展发挥建设性作用。