中国长城：以赖小民案为反面教材对照检查

中国长城资产今天召开党委扩大会议，强调要坚持不懈做好“以案为鉴、以案促改、以案促建”工作，以赖小民等案件为反面教材，认真汲取教训，对照检查，加强整改，补足各项制度短板。

根据“中国长城资产”官方公号消息，中国长城党委在会上强调要认真汲取教训，对公司系统深化全面从严治党，强化党风廉政建设，继续做好“以案为鉴、以案促改、以案促建”等方面工作进行部署。

中国长城资产党委还表示要大力推进党风廉政建设和反腐败斗争，并持续加大金融领域反腐败工作力度，相继查处了项俊波、胡怀邦、赖小民等一大批腐败分子。

党委在会上说，此次对赖小民的严肃处理充分体现了党中央全面从严治党的坚强决心和以零容忍态度惩治腐败的坚定意志，对赖小民案件的依法判决也充分体现了社会主义法治的严肃性，是对金融系统各级党组织和党员领导干部的极大警醒。

会议还强调，中国长城资产要坚定不移地在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻落实中国银保监会党委、中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组的工作部署，深入落实全面从严治党主体责任，坚定不移把公司系统全面从严治党向纵深推进、向基层发展。

会议要求，中国长城资产要进一步加强廉政建设和执纪问责，真正做到敢抓、敢管、敢担当。公司系统各级党委、纪委要坚持全面从严治党，压实党风廉政建设的主体责任和监督责任，牢固树立不抓党风廉政建设就是失职的意识。公司系统各级党组织要进一步严肃纪律规范，持续加大监督执纪力度，不折不扣贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”问题，保持惩治高压态势。

会议表示，中国长城资产要坚决回归本源、回归主业，继续在严抓管理、严控风险、严格整改等方面下大力气。下一步，中国长城资产将坚决贯彻中央精神，坚决服从服务于国家战略和经济发展，持续深化全面从严治党，强化党风廉政建设，进一步营造良好政治生态，坚决回归不良资产主业，为“防范化解金融风险 服务实体经济发展”做出应有的贡献，夯实发展基础，开辟公司高质量发展的新征程。