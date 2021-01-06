中国指美国将科技意识形态化”极度不自信“

美国总统特朗普当地时间5日签署行政命令，禁止与包括支付宝在内的八款中国应用软件进行交易。中国外交部今天回应时指责美国滥用国家力量打压外国企业，并称美国将科技本身意识形态化显示其“极度不自信”。

特朗普签署的行政命令要求美国商务部界定哪些交易将被禁止，除了支付宝外，腾讯公司旗下的QQ钱包和微信支付也在列。受影响的还包括腾讯QQ、扫描全能王（CamScanner）、茄子快传（SHAREit）、VMate、WPS Office。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上回应相关提问时说，这是美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压外国企业的霸凌、霸道、霸权行为的又一个例证，“损人不利己”。

华春莹说，美方声称禁止支付宝和微信支付等的理由是保护美国公民的隐私和数据安全，但美国却一直是地球上最大的“黑客帝国”。她指责美国一边无差别监控和窃密，另一方面毫无根据地指责其他国家，”是多么的虚伪和可笑“。

华春莹强调，科技发展应是一种向善的力量，而不是以意识形态来划线。她表示，美方不惜将科技本身武器化和意识形态化，“一方面可能是美方内心的一种反应，另一方面也显示了现在美国极度不自信”。

她敦促美国为包括中国企业在内的各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境，但也指出中方将采取”必要措施“维护中企正当合法权益。