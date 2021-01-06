香港民主派初选为何被指涉嫌颠覆国家政权？

逾50名参与去年香港民主派初选的人士今早被警方拘捕，原因是他们涉嫌违反香港国安法颠覆国家政权罪。

世界各地很多政党都会在重要选举前举行初选，希望选出最受选民青睐的候选人代表党参选，为什么香港民主派2020年7月11至12日为新一届立法会选举而搞的初选，会被指涉嫌颠覆国家政权呢？

香港警方国家安全处高级警司李桂华说，警方针对的是一个组织策划和参与所谓“35+”和“揽炒”瘫痪香港的计划，和有策略和系统地瘫痪香港特区政府的团伙。



什么是“35+”计划？

香港2019年中爆发反对逃犯条例修订草案运动后，民主派在2019年底举行的香港区议会选举取得压倒性胜利。民主派支持者希望民主派能乘着这股气势，在原订于2020年9月举行的立法会选举（后来宣布延迟一年举行）中取得同样的大胜，获得立法会过半数席位（即超过35席，坊间俗称“35+”），从而向特区政府施加更大压力，迫使政府回应反修例抗争者的五大诉求。

2020年上旬，不少民主派及本土派人士已公开称有意出战立法会地区直选及功能组别选举，为了避免民主派不同政党各自推出候选人造成基本盘分裂、选票分散，而影响民主派立法会议席过半的战略目标，香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强提议民主派举办初选，让选民选出候选人，协调出单一候选人代表泛民阵营迎战建制派候选人。

占中三子之一、当时还是香港大学法律系副教授的戴耀廷，2020年3月开始和前民主党立法会议员区诺轩走访各区，以协调初选机制，最终在经过多个协调会后，初选机制逐渐成形。

戴耀廷提出“真揽炒十步”

戴耀廷今天被捕后被带到马鞍山警局。（彭博社）

戴耀廷2020年4月28日在香港《苹果日报》发表题为“真揽炒十步 这是香港宿命”的文章，鼓动港人“与其被当权者逼到崖边跪地求饶，不如主动反扑，把他也拉下崖，看哪一个在跌出悬崖后仍能死里逃生”，并提出民主派成功取得立法会至少35席后，可如何实现和政权揽炒，包括特区政府向立法会提出的所有拨款申请、《财政预算案》都被民主派主导的立法会否决，迫使特首辞职及特区政府停摆，全国人大常委会宣布香港进入紧急状态，香港社会街头抗争变得更加激烈，镇压也非常血腥，香港社会陷入停顿，西方国家对中共实行政治及经济制裁等等。文中提及要实现这十步，便需要“进行协调出选”以开始揽炒第一步。

也因为如此，有61万人次参与投票的香港民主派初选，给蒙上了“揽炒”“颠覆”色彩。

包括黄之锋（前排左一）在内的本土派，在去年7月的立法会初选结果揭晓后誓言将抵制《香港国安法》。（法新社）

香港中联办和国务院港澳办当时就相继发出声明，指控初选公然挑战《香港基本法》及《港区国安法》。香港特首林郑月娥当时也警告说，如果所谓初选的目的，是达致“35+”选举结果，目标是去阻挠政府施政，可能属违反“香港国安法”中颠覆政权的罪行。

香港元朗区议员伍健伟是今天被捕的民主派人士之一。他在被捕前的面簿直播就显示，港警上门拘捕他时，直指伍健伟在2020年参与民主派初选，而港警称这场初选的目的是要“否决任何政府财政预算案或议案，从而逼使行政长官辞职”。

流亡英国的香港众志创党主席罗冠聪今天则在推特发文说：“这波大抓捕背后的逻辑很可能是：参与民主派立法会初选等同于试图争取让民主派在立法会中席次过半，而在北京眼中，此举已构成‘颠覆国家政权罪’。”他呼吁国际社会作出回应，追究中共在这波大抓捕中的责任。