中国公司被指用智能坐垫“监控”员工

近日，一位在杭州上班的员工发现，自己被椅子上的坐垫“监控”了。

据《都市快报》报道，几天前，一位昵称叫做“苹果橙子妹妹”的网友在网络上发帖表示，其所在的公司HR通过一个坐垫监测到了自己的工作情况。

根据这位网友在“19楼论坛”上的描述，前段时间，公司给员工发放了一批坐垫，可感应人体的很多数据，包括心跳、呼吸、坐姿等。此外，如果坐垫感应到你长时间不动，还会提示你活动一下。

起初，该员工和同事都觉得这个产品很实用，也并不排斥。但之后的一天，她发现自己的工作情况都会被上传到后台，也能被公司的HR看到。

该员工在帖子中表示，“突然有种上班被扒光了的感觉。上班就像坐牢，时时刻刻都是被监控被监视的那种感觉。这种体验真的很差。也不是有心要摸鱼、要偷懒，但是谁上班能保证每一分一秒都是在认真工作的？”

由于坐垫可以和手机App相连接，员工坐在椅子上的时长、离开椅子的时间也都会上传到系统中。该员工在帖子中认为，坐垫仿佛变成了监视器。

在这份帖子的下方，有网友认为，这种监控行为无异于坐牢；也有人表示，在上班时间，如果自己没有偷懒，即使有监控也无需害怕。同时还有人质疑，这或许只是公司的一次炒作。

但随后，这家公司很快做出了回应。据界面新闻报道，2020年12月23日晚间，一个名叫“杭州荷博物联”的账号在帖子下方做出了解释。该账号表示，“智能坐垫为我司研发中心正在研发的新产品，主要功能是监测使用者的健康状况。目前该产品还处于研发阶段，分发给员工使用的也是试验品，并未在市场上进行过任何形式的销售，也不存在广告行为。”

而对于为何让员工使用该款坐垫，公司的解释是，其本意是为了收集更多的试验数据，这些数据将严格保密，不会计入考核、考勤，也不会作为各项奖金发放的依据。上述回应的落款为“杭州荷博物联科技有限公司”。

此外，据《都市快报》报道，该公司表示涉事HR未遵循隐私保护条例，已对其给予严重警告。

天眼查App显示，这家公司的确是一家科技创业公司，成立于2020年3月9日，其经营范围包括物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。据《都市快报》报道，公司CEO张先勇为埃因霍温理工大学人机交互工程博士，毕业后回国，曾在阿里巴巴工作过。