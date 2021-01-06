彭博：王文涛在中美紧张关系升温中履新

（来源：本文翻译自彭博社报道）

刚刚履新中国商务部部长的王文涛具有对投资者友善的背景，这是商务部长应当具备的。但在与美国日益交恶的紧张氛围下，他政治上的资历可能才是取得成功的关键。

现年56岁的王文涛在中国多个省会城市担任过高职，2018年任黑龙江省省长， 跻身正省级， 为期两年有余。他去年12月取代已达部长级官员退休年龄的钟山。

毕业于复旦大学哲学系的王文涛曾在上海航天职工大学耕耘16年，北京调研咨询公司Plenum合伙人冯楚成（音译：Feng Chucheng）认为，相关经验使他成为“政治纯正度毫无疑问”的国防技术官僚，随着国家安全成为中国发展计划的重中之重，北京越来越希望由这类官员推动中国国家主席习近平的政策。

冯楚成说：“提拔国防技术官僚是习近平执政现代化的关键部分。”

作为商务部长，王文涛将帮助制定和实施中国的经济政策目标，包括刺激消费需求，在核心技术行业中自给自足，以及在与美国动荡的贸易关系中斡旋。

中美贸易关系将是中国经济发展的关键，在美国当选总统拜登的新政府下，王文涛很可能像上一任商务部长钟山一样，在中美的任何贸易谈判中扮演重要角色。

中国国际经济交流中心美欧研究所首席研究员张莫南（音译：Zhang Monan）说：“中美关系无法简单地回到过去，现在最重要的是如何重建中美关系。” 她认为，中国可能会推动与美国第二阶段贸易协议的谈判。

在去年12月26日举行的商务部年度工作会议上发表的第一份部长报告中，王文涛说，中国“有力有效''地应对了中美经贸摩擦。王文涛也已经制定了来年的计划。会议摘要显示，他当时承诺，中国来年将继续开放经济，稳定外国投资并加强多边和双边经贸合作。王文涛也说，要通过扩大和升级消费以及建立现代商业和贸易体系来培育强大的国内市场。

王文涛也要处理与一些贸易伙伴之间的紧张关系，譬如批评过中国劳工待遇和市场准入的澳大利亚。北京对澳洲产品征收高额关税后，后者正在世界贸易组织挑战中国的决定。此外，尽管中欧投资协定经过七年谈判后终于敲定，但仍需要欧盟议会的批准，由于中国的人权记录，有些议会提出了反对意见。

随着美国将贸易战扩大到技术领域，中国一项主要国内政策重点是建立对核心技术行业的自主能力，以保护其供应链。

亚洲协会美中关系中心主任谢尔（Orville Schell）说：“我们已经从贸易战和老式战争的世界转移到了以技术竞争为中心的博弈。” “习近平在去年上半年已真正意识到，挑战在于，随着供应链的分离以及全球技术公域的油水分离，中国能否保持足够的技术。”

王文涛在担任黑龙江省省长期间，誓言要建立一种无需求人就可以办成事的商业环境，并试图扫除用金钱换取权力的腐败行为。

他当时强调，商业环境应基于市场，基于法律和国际化。 该口号“办事不求人”在2019年成为社交媒体平台微博上的热门话题。

对于那些不听从他号召的人，王文涛没有多少耐心，他曾说：“谁砸黑龙江的牌子，就砸谁的饭碗。”

冯楚成认为，与其前任相比，王文涛可能会更加主动，因为他相较年轻，加上他的资历，有机会再度晋升。