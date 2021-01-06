中国手游发行商全球收入12月同比增45%

Sensor Tower商店情报平台显示，2020年12月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。榜单中30个手游发行商12月全球吸金21.6亿美元，占当期全球手游总收入29%。

与2019年12月相比，Top30中国手游厂商的收入在过去一年增长了45%。尽管疫情为在线娱乐带来大量红利，但全球手游玩家在App Store和Google Play的支出同比增长仅27.8%，头部中国厂商的成绩显著领先于大盘。

据36氪波阿斗啊，一方面，随着近年出海经验的积累，海外市场已经成为中国手游企业重要的收入来源；另一方面，厂商在立项阶段以全球化视角筛选产品，相继成功打造出如《原神》、《Project Makeover》等原创IP。这些全球爆款的出现，标志着中国手游厂商的出海现状 ，已经从买量发行、深度本地化、长线运营等战术层面的成功，进阶至以战略性的市场洞察和产品创新，在多个赛道引领全球手游行业变革。

随着冰雪跨年活动开启，网易《梦幻西游》手游在12月24日创上线以来单日流水新高。12月该游戏收入环比增长43%，并带动网易游戏收入增长16%。

米哈游《原神》于12月1日推出1.1版本，当天移动端收入超过1550万美元，刷新自身记录的同时，亦打破中国手游在海外的单日收入纪录。随着1.2版本上线，该游戏收入再次迎来周期性峰值。截至2020年底，《原神》在全球移动端的总收入接近5.6亿美元，米哈游亦成为2020年Q4全球收入增长最快的手游厂商。

得益于《王国纪元》圣诞活动的卓越表现，IGG收入环比增长15%，同比增长42%，迎来过去2年的最高收入纪录。

继《江山美人》(日替わり内室)在日本市场取得成功之后，三七互娱在欧美市场推出的末日生存题材消除手游《Puzzles & Survival》收入稳步提升，成为发行商旗下又一收入增长引擎。在这两款游戏的带动下，三七互娱本期收入环比增长12%，同比增长124%。

时空幻境旗下消除手游《Project Makeover》本期收入近2600万美元，超越《Matchington Mansion》成为发行商收入主力。《Project Makeover》成功上市，使得时空幻境收入环比增长76%，同比增160%，并跻身全球手游发行商收入榜第39名。

12月英雄互娱在日本市场推出《战双帕弥什》，发行商收入随之环比增长55%并重回榜单。

此外，入围全球收入Top100的中国手游发行商包括龙腾简合、紫龙游戏、Tap4Fun、雷霆网络、竞技世界（www.jj.cn）共35家厂商，占全球Top100发行商收入的36.8%。