赖清德：AI新时代就是台湾的新机会要勇敢迎接

台湾副总统赖清德今天（1月6日）强调新时代就是台湾新的机会，要勇敢迎接；未来政府也将持续培育人才、鼓励创新、开放资金、与国际接轨，让台湾在未来的智慧新时代占有一席之地。

据联合新闻网报道，赖清德在出席一场活动时表示，人工智慧势必会赋予人类无远弗届的力量，除了带动产业的发展，也让各项产业智慧化，全球智慧化的时代已经来临。而区块链是一项非常可靠的分散式记帐技术，不仅可以追踪有价物品，还可以运用在不动产交易上，免去中间人的介入。未来，区块链势必会为产业带来庞大生机，目前世界各国的企业也希望在区块链中寻找自己的商机。

赖清德也说，不论是人工智慧或区块链或是人工智慧与区块链的结合，都标记了一个新时代的来临。新时代对台湾而言，也是一个非常好的机会；这几十年来经过大家的努力，有几项优势会让台湾在未来的智慧新时代立于不败之地，甚至更占有一席之地。

赖清德表示，首先，台湾资通讯制造业是世界第一，包括手提电脑、半导体，还有伺服器或IC（积体电路）封装设计等，都占有关键地位。第二，台湾有约130万家中小企业，在国际上具有相当的实力。第三，台湾科技化的程度高，有高水准的智慧医疗服务及健保，政府智慧化程度也深受肯定。事实上，台湾不仅在硬体制造上世界第一，在应用的垂直整合领域上也具有相当的基础。

赖清德提到，台湾在推动政府资料开放上，曾获“开放知识基金会（OKFN）”评比全球第一，深受国际肯定。目前国发会积极推动资讯开放，包括空气污染、预算、防疫等数据皆陆续开放，未来也会持续推动。

赖清德强调，新时代就是台湾新的机会，要勇敢迎接。政府也责无旁贷，要让业界发挥加乘的作用。第一是人才培育，包括人工智慧、区块链或其他科技领域的人才培育，都非常重要。第二，鼓励创新，政府要开放试验场域、松绑法令，甚至建立新的法制，让年轻人能在智慧新时代追逐梦想。第三是资金开放，为了支持新创产业，国发会成立了天使基金，也协助新创公司来因应疫情危机。第四是国际化、与国际接轨。台湾固然已打造了非常好的客观条件，但是国际的进步一日千里，未来必然要持续与国际接轨。