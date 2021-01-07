蔡英文：勿让香港自由消失

台湾总统蔡英文昨天针对香港警方拘捕民主派人士表示，国际的民主阵营更该团结发声，不要让香港仅存的自由消失；蔡英文强调，此时此刻，台湾不仅不会退缩，更会为了普世价值挺身而出。

根据中央社报道，台湾昨晚在面簿发文说，香港昨天早上超过50位香港民主派人士遭到警方拘捕，形容是“凛冬的肃杀气氛，再一次摧折香港所剩无几的民主自由”。

蔡英文表示，中国大陆自改革开放以来，为了融入国际社会，对世界做过许多承诺，无论是所谓不称霸、不扩张，或是遵守各种国际组织的主流价值和游戏规则，都是中国大陆曾经承诺的事情。

蔡英文说，但是，这一年多来，国际上越来越多人对中国大陆是否有诚意遵守承诺，都抱持怀疑的态度。

蔡英文指出，这次大规模的拘捕，显示出北京当局彻底毁弃了当年“50年不变”的承诺，质问“如果言而无信，又怎么能期待国际社会善意的理解”。

蔡英文说，她也要告诉全世界的人们，台湾身处民主阵营的第一线，清楚感受到中国大陆政府对承诺的寡信以及对香港自由的打压；但此时此刻，台湾不仅不会退缩，更会为了普世价值挺身而出。

蔡英文表示，她要呼吁全世界民主阵营的伙伴，一起来撑香港、为香港发声，“不要让香港仅存的自由空气，眼睁睁消失在我们眼前”。自由的台湾撑香港的自由、民主的世界挺香港的民主。

台湾副总统赖清德昨晚也透过面簿表示，香港警方大规模逮捕香港民主派人士，这个动作已经告诉世人，中共当局容不下任何民主自由的火种在香港发展茁壮。

赖清德说，这是一个对于捍卫民主自由刻不容缓的时刻了，尤其近邻有难，更要伸出援手。全体台湾人应该呼应蔡英文总统为香港发声，民主阵营的连线一旦有破口，就必须付出更大的代价修补。对威权保持缄默，就是扼杀民主自由的发展。

赖清德表示，正因台湾经历过威权年代的苦痛，才更加体认民主自由的可贵，并呼吁“撑香港，香港加油”。