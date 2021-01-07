消息：美国将敦促公司遵守中企投资禁令

路透社今天（7日）引述知情人士和文件副本报道，美国国务院计划发布情况说明书，敦促美国投资者遵守行政命令，不得投资被指是中国军事公司的企业。

特朗普政府在11月发布的行政命令，禁止美国人从11月起购买被美国国防部认为是由中国军方拥有或控制的35家中国公司的证券。

报道称，由于上述命令所提出的要求不明确，导致纽约证券交易所元旦前夕宣布将被五角大楼列入黑名单的三家中国电信公司进行除牌。纽交所在当地时间周一（4日）放弃这项计划，但在昨天（6日）再次改变注意，宣布除牌计划将继续进行。

报道也提到，这份国务院指导信息只是稍微理清上述命令的内容，但明确劝告美国人遵守命令。

说明书草案说：“已发出充分警告，合规官和风险经理需要了解和向旗下人员披露与行政命令有关的重大风险。”

草案也提到：“首席执行官及他们的董事会现在有着负起执行和完全遵守行政命令的法律责任。”

三名不愿具名姓名的消息人士确认美国将计划发布文件，其中两人也证实了文件内容。

美国国务院发言人拒绝证实这份情况说明书，但说：“我们将继续与美国财政部、国防部及其他机构合作，执行总统的行政命令”，以应对为中国军事公司提供资金的证券投资“所带来的威胁”。

中芯国际和中海油已被美国指是中国军事公司，明晟（MSCI）等经济指数供应机构在行政命令发布后，开始从旗下指数中删除列入黑名单的中国公司。