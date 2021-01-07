山西多条高速设检疫点劝返河北籍车辆

受河北疫情影响，其邻省山西正迅速收紧交通管控，多个地方政府在高速路入口设置检疫点并对河北籍车辆实施劝返。

根据微信公号“880山西交通广播”消息，河北进入山西所有高速的入省口对河北等疫情高危地区的过境车辆进行严格的测温和登记，并根据防控需要对部分河北车辆进行劝返。

汇总信息显示，地方政府在霍州、阳泉等多个收费站和服务区设置防疫检测点，并对河北籍赴晋车辆实施劝返。

地方政府还在昔阳站对黑龙江、北京、河北、大连除了有核酸检测报告的人员车辆外实施劝返，出入口均采取登记措施；左权北站出口对河北等中高风险地区人员车辆实施劝返，对其它地区持有健康码、行程码、核酸检测报告的人员车辆予以放行，并对河北入晋车辆和人员原地劝返。

此外，在G5京昆高速平阳段，地方政府在河底收费站出口对所有外省车牌一律劝返。

河北上周六至周二累计新增冠病感染者117例，其中新增确诊病例39例，新增无症状感染者78例，昨天再新增51例本土确诊病例。现有病例集中在石家庄藁城区和邢台南宫市。

因疫情防控，河北多条高速已封闭、禁止上道、劝返车辆。

另外，新疆昌吉州卫生健康委昨天的一则通报又引发关注。当日，昌吉州呼图壁县报告一例输入性无症状感染者。这名感染者曾于1月1日驾驶冀A牌照货车自河北省石家庄市聚合港物流园出发，经连霍高速于1月6日到达昌吉州呼图壁县。