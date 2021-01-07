与赖小民攀关系的孝感市委书记被双开

前年11月落马的湖北孝感市委原书记潘启胜昨天被双开。潘启胜曾被披露和刚刚被判死刑的中国首贪赖小民关系不错。

根据《法制晚报》旗下微信公号“观海解局”报道，《廉政瞭望》杂志在潘启胜被查后曾披露，潘启胜曾通过企业老板与中国华融集团董事长赖小民攀上关系，且双方所在企业合股入驻一家主营P2P互联网金融业务的公司。

2018年4月赖小民落马后，该公司在隔年7月爆雷。三个多月后，潘启胜落马。

现年56岁的潘启胜是湖北鄂州人。他早年在黄冈任职，2005年12月调任湖北省商务厅副厅长，40岁成为副厅级干部。

2009年2月，潘启胜出任襄樊市委常委、南漳县委书记。2011年11月，潘启胜调任孝感市委副书记，期间曾任孝感市副市长。

2014年8月，潘启胜出任湖北长江出版传媒集团有限公司党委书记、董事长。他还此期间，与一家港企多次合作。通过该港企高层认识了赖小民，之后多次与其攀关系。该文提到，曾经有一次，趁赖小民回江西老家，潘启胜专程从武汉赶去拜会。

在出版系统工作三年后，他短暂出任省国资委党委书记、主任，仅任职半年就于2017 年11月调任孝感市委书记。

2019年11月7日，市委书记任职刚满两年的潘启胜任上落马。他也是湖北省十九大之后第一个任上落马的市委书记。

双开通报指出，潘启胜培植个人势力，串供堵口，伪造证据，转移、隐匿赃物，对抗组织审查，搞迷信活动；搞权色、钱色交易；与他人发生不正当性关系；为涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人通风报信；徇私舞弊，将国有资产低价出售等。

去年11月，中国裁判文书网发布利美纺织集团有限公司法定代表人谢某某单位行贿一审刑事判决书，披露了部分潘启胜受贿细节。

判决书提到，2009年至2016年期间，利美纺织集团公司为在湖北省南漳县征地兴建新厂房、开发老厂房的过程中获得关照，及向湖北长江出版传媒集团有限公司借款，多次向曾经担任湖北省南漳县县委书记、长江传媒集团党委书记、董事长的潘启胜（另案处理）行贿， 行贿金额共计人民币166万元（33.89万新元）及价值 17.1287 万元的思域汽车一辆。

2019年4月，也就是潘启胜落马前半年，在得知自己可能被调查的消息后，潘启胜将思域牌汽车和23万元现金退还谢某某，并以退还售房款差价的名义，将24.985万元经妻侄潘某的银行账户退还给谢某某。

就在落马前三天，2019年11月4日，《孝感日报》报道，潘启胜近日调研 " 不忘初心、牢记使命 " 主题教育，还先后察看了凤凰天仙城、市委党校新校区等项目建设现场。不过，潘启胜还是没有逃离被查的命运。