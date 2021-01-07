瑞银预测今年人民币汇价或升至6.2

投行瑞银发表报告称，随着中美关系的稳定及持续的海外资金流入将推动人民币继续走强，预测今年末人民币兑美元为6.4，但如美元贬值幅度超出预期，则年中有可能升至6.2，并可能在较大范围内波动，这将取决于美元交叉汇率和疫情的发展。

据路透社报道，瑞银首席中国经济学家汪涛撰写的报告表示，中国预期录得巨额贸易顺差、A股被纳入更多的国际指数将促进更多资金流入，中国较高的利差都是支撑人民币的因素。

与此同时，内地对资本外流的控制放松及鼓励人民币跨境流动，和环球经济复苏下其他资产的竞争力增加，则可能限制人民币的强势。

瑞银表示，其基线预测是全球经济将于2021年强劲反弹，而在多种疫苗面世的帮助下，第二季新冠病毒的确诊数字将会大幅下跌。尽管全球的复苏很可能由内需带动，特别是服务业，但整体复苏也将会支持中国对中国出口的强劲需求。

即使其他竞争经济体复工情况改善，以及对居家商品的需求可能减弱，该行预期以美元计中国今年的出口额仍将有10%的按年增长，较去年3%的增幅扩大，2021年GDP实质增长将达8.2%。

此外，预期中美关系趋稳定及两国首阶段贸易协议继续实施，应会减少贸易及供应链上的不确定性。

人民币兑美元即期周三收盘缩量微升报6.464元，与中间价同创逾30个月新高；今日早盘则续升至6.4550元。