消息：大部分被捕港泛民将获保释

香港警方昨天拘捕53名发起或参与去年泛民主派初选的人士，指他们涉嫌犯下颠覆国家政权罪。这也是《香港国安法》实施至今，当局最大规模的一次拘捕行动。

香港电台今天引述消息说，大部分被捕人士将陆续获准保释。据报，他们昨天被捕后在不同警署被通宵扣查。

此外，《星岛日报》引述消息透露，被通宵扣查人士暂不被警方检控，他们最快将在今天下午获准保释。

香港警方国安处高级警司李桂华交代案情时指出，昨天派出约1000名警员拘捕53人，并冻结160万港元（27万2200新元）与计划相关的资金。被捕人士包括协调初选的前港大法律系副教授戴耀廷、多名前任民主派立法会议员等。当中有六人涉组织策划，47人涉参与。

警方也向壹传媒、《苹果日报》、“立场新闻”及“独立媒体”四家传媒公司，送达由高等法院法官签署的“物料提交令”，索取与案件有关资料。

保安局局长李家超指出，涉案人士图谋以歹毒的计划令香港瘫痪，警方的行动是必要及必须的。他说：“如果这个歹毒的计划得逞，香港社会，包括经济、民生整体上都会受到极严重的冲击及破坏，而香港也可能再经历一个万劫不复的深渊。”

建制派纷纷表态支持警方的行动。民建联立法会议员周浩鼎认为，民主派的初选计划旗帜鲜明，有意图及有目的，意图破坏中央政府对香港行使主权的事实，明显违反《香港国安法》，警方是依法办事，合情合理。

不过，民主派组织“民间人权阵线”认为，参选人透过初选机制，向公众公开辩论政治立场及《基本法》赋予立法者的权利，不应视作违反国家安全的行为。警方断章取义诠释法律，制造大规模拘捕，意图营造白色恐怖，该组织对此强烈谴责。

香港立法会换届选举原订去年9月举行，负责协调民主派参选的戴耀廷去年4月撰文，推算民主派在立法会取得35席或以上后，会否决政府财政预算案；特首解散立法会后，若预算案再被否决，特首会辞职、政府会停摆等。民主派去年7月举行一连两日初选，大会称逾60万人投票。