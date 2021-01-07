瑞幸咖啡多名高管联名罢免CEO郭谨一

针对昨天网传瑞幸咖啡七位副总裁等高管签署联名信，集体要求罢免瑞幸咖啡现任董事长兼CEO郭谨一，瑞幸咖啡内部人士向《新京报》证实此事属实，但详情不能透露。

据多家中国媒体报道，这封联名信称，由于郭谨一的“无德无能”，瑞幸咖啡已经到了存亡的边缘；为维护广大员工、消费者和投资人的利益，多位高管联名请求董事会和大股东立即罢免郭谨一的董事长和CEO职务，并尽快任命新的公司高级管理层。

联名信也列举了郭谨一的多项“失职”问题，包括指郭谨一贪污腐败、通过手套供应商舞弊，损害公司利益。同时认为其清洗和控制采购体系人员，破坏供应链原有独立的审核内控机制。

此外，联名信表示，郭谨一自担任瑞幸咖啡的董事长CEO以来，大量报销其个人发票，套取巨额现金。

对此，郭谨一据报在昨天发布全员信回应，上述联名信是由瑞幸咖啡创始人兼前董事长陆正耀等组织并主持起草的，强调部分当事员工不明真相，被裹挟签字。

他写道：“我个人已第一时间提请董事会成立调查组，就所述事件对我进行调查，以还原事实真相！我已向董事会保证不干预调查组工作，全力配合调查。”

郭谨一也表示，自任职以来，其所作所为问心无愧。同时，他提请董事会对此次举报的组织者和过程动机进行调查。“公司现在经营稳定，收入向好，是一些造假出局人绝不想看到的。恶意挖角，不断造谣，企图破坏公司、祸乱团队，请全体瑞幸人有正确的认识！”

公开资料显示，郭谨一自2020年7月，被任命为瑞幸咖啡新任CEO和董事长，而陆正耀的董事长职务则被解除。

2017年创立的瑞幸咖啡去年4月被揭露伪造财务22亿元人民币（约4.4亿新元），而陆正耀被指控是背后的主要操盘手之一；瑞幸市值自此骤降，并于去年6月被美国纳斯达克交易所摘牌。



