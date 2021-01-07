中国启动毕业论文抽检试点 抄袭剽窃者将撤销学位

中国教育部最新印发的通知显示，将启动本科毕业论文抽检试点，其中规定，查实抄袭剽窃的将撤销学位。

根据中国教育部网站消息，通知说，本科毕业论文抽检每年进行一次，抽检对象为上一学年度授予学士学位的论文，抽检比例原则上应不低于2%。

通知指出，本科毕业论文抽检应重点对选题意义、写作安排、逻辑构建、专业能力以及学术规范等进行考察。

通知还说，省级教育行政部门基于抽检信息平台和本地区学士学位授予信息，采取随机抽取的方式确定抽检名单。抽检论文要覆盖本地区所有本科层次普通高校及其全部本科专业。

通知详细规定，每篇论文送三位同行专家，三位专家中有两位及两位以上专家评议意见为“不合格”的毕业论文，将认定为“存在问题毕业论文”。

三位专家中有一位专家评议意见为“不合格”，将再送两位同行专家进行复评。两位复评专家中有一位以上（含一位）专家评议意见为“不合格”，将认定为“存在问题毕业论文”。

同时，毕业论文抽检结果由省级教育行政部门向有关高校反馈、抄送省级学位委员会，同时报教育部备案，并以适当方式向社会公开。

通知还规定，对连续两年均有“存在问题毕业论文”，且比例较高或篇数较多的高校，省级教育行政部门应在本省域内予以通报，减少其招生计划，并进行质量约谈，提出限期整改要求。高校应对有关部门、学院和个人的人才培养责任落实情况进行调查，依据有关规定予以追责。

连续三年抽检存在问题较多的本科专业，经整改仍无法达到要求者，视为不能保证培养质量，省级教育行政部门应依据有关规定责令其暂停招生，或由省级学位委员会撤销其学士学位授权点。

此外，对涉嫌存在抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为的毕业论文，高校应按照相关程序进行调查核实，对查实的应依法撤销已授予学位，并注销学位证书。

