中国媒体和网民调侃佩洛西“美丽风景线”言论

一批美国总统特朗普的支持者昨天（6日）闯入国会，多个欧美盟国政要发文谴责或表达关注。中国官方尚未做出评论，只是提醒在美公民注意安全，但部分媒体和许多网民对此调侃美国众议院议长佩洛西的“美丽风景线”言论。

中国官媒央视今天（7日）在快评中写道，“这样的‘美丽风景线’令世界舆论为之哗然！”，认为这不仅是社会分化的“民主闹剧”，也折射了美国民粹的制度化倾向和极端的种族以及阶层对立。

路透社早前报道，佩洛西去年6月表明支持一项旨在保护香港权利的法案，并形容当时在香港发生的抗争事件为“一道美丽的风景线（a beautiful sight to behold）”。反修例抗争者随后在7月1日的示威中冲入香港立法会大楼。

许多中国网民在微博上写道：“风景那边独好”“疯狂的自由民主国度，美丽的风景线”“美剧更新了，美丽的风景线回到祖国啦”

《环球时报》英文版则上载了香港抗争者冲入立法会和特朗普支持者闯入美国国会的照片进行比较，并写道“美国亮丽风景线？”

《环球时报》英文版在微博上载了香港抗争者冲入立法会和特朗普支持者闯入美国国会的照片进行比较，并写道“美国亮丽风景线？”（微博）

《人民日报》海外版旗下新媒体平台“侠客岛”则写道“之前佩洛西是不是说过什么来着？”

博主“邹郭”写道：“时刻以推销‘民主’为己任的美国，在数万美国起义者的围攻下，国会大门被攻破……他们的行动并非要永久占领国会大厦，而是要向世界霸主美国的权力机构示威！”

《中国日报》驻欧盟分社社长陈卫华则针对美国国务卿蓬佩奥谴责示威者行为，在推特上以讽刺的口吻写道：“所以你最终还是谴责了闯入香港立法会并进行破坏的香港暴徒。”