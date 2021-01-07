特朗普支持者被发现持青天白日旗

台湾媒体报道，有网民通过美国媒体收看美国总统特朗普支持者闯入国会时，发现一名支持者拿着青天白日旗加入场外示威。

据台湾《联合报》今天（7日）报道，一位网民在批踢踢（PTT）平台，说：“台湾在占领国会满有经验的，是不是代表领先美国六年？”，并加上“#taiwancanhelp”。

报道称，此文一出立刻引发网友热议，有不少人也同样想起当年的太阳花运动，嘲讽“台湾民主外送”“台湾政治独步全球，人民占领国会本来就是天经地义”“Taiwan can help原来是台湾能教你如何进攻国会就上手”。

另有网民说：“台湾在这地方可谓是龙头”。

台湾立委陈以信对此在面簿发文认为，青天白日旗对台湾形象产生负面影响，呼吁台湾政府做出澄清。他说：“政府不可默不作声，一定要公开声明清楚切割才行！”

身为国民党籍立委的陈以信也将众院议长动员警察权驱离支持者，以及朝野一致谴责，与2014年太阳花运动比较，批评民进党。他说：美国国会大厦被川粉闯入，众院议长动员警察权立即驱离，美国朝野领袖一致谴责要求离开，多位共和党人也严厉批评，这就是美国民主仍然令人敬佩的地方！相较当年太阳花运动时，民进党的民主素养和美国两党比起来真是差太多了⋯”