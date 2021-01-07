港股互联网巨头集体下挫

中国大陆互联网股票和科技股在香港股市今天早盘遭遇重挫，其中阿里巴巴港股盘中一度跌超过5%，腾讯控股一度跌超4%。

综合证券时报网和彭博社报道，代表港股科技股和互联网股走势的恒生科技指数盘中则一度重挫逾3%，为2021年以来盘中最大跌幅。

行情数据显示，阿里巴巴港股早盘一度暴跌5.7%。在经过大幅下跌后，阿里巴巴港股的盘中股价离去年12月的低位已经不远。

港股另一大互联网巨头腾讯控股也重挫，盘中一度下跌超过4%。在股价下跌的同时，腾讯控股成交较前几个交易日有放大迹象。

在港上市的京东股价也重挫，盘中一度跌逾5%。美团股价相对坚挺，盘中一度跌超过4%，但其后跌幅有所收窄。

港股其他科技股也普遍大幅下跌。小米集团、华虹半导体盘中跌幅均超过6%。上市不久的京东健康盘中跌幅则超过7%。金蝶国际盘中跌幅超过5%。

此番港股科技股突然大跌，可能和隔夜美股中概股，特别是中概互联网股大跌有一定关系。

其中，阿里巴巴美股大跌5.32%，中国移动美股大跌5.45%，拼多多盘中跳水，收盘时大跌5.58%。百度股价下跌4.69%。京东大跌7.66%。

另据彭博社报道，知情人士透露，美国高层官员正在讨论是否禁止投资阿里巴巴和腾讯。已经让华尔街蒙亏数十亿计美元的“黑名单”可能会因此而扩大。



加之此前中国互联网反垄断影响，过去一个月阿里巴巴跌幅已近16%，在恒生科技指数中表现最差。此外，腾讯、阿里巴巴的美元债利差也走阔。

另一个相关影响则是纽交所不停反转的决定，前不久宣布对中国联通、中国移动和中国电信三家公司不摘牌后，纽交所又在昨天宣称继续推进退市程序，态度接连出现180度大逆转。