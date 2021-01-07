业内人士：投资协定料使欧企增加在华并购交易

多位律师及银行业人士分析，在中国与欧盟上个月谈妥一项投资协定之后，欧洲企业料将寻找中国资产，主要关注保险、医疗保健及汽车等领域。

据路透社报道，这项耗费近七年时间完成的协定承诺将让中国市场更为开放，但要付诸执行可能还得花上一年时间。目前并不清楚这项协定是否给予并购活动更多空间。

然而银行界人士相信，面向中国的投资交易将在不久后升温；数十年来外资在中国的并购交易相较其经济规模及市场潜力而言仍偏低，因对外资准入设下重重障碍。

“中欧全面投资协定肯定将促进欧盟投资人进入中国的外商直接投资，当中包括并购，”奋迅律师事务所的高级顾问施淼表示。

路孚特数据显示，过去30年里，欧盟企业对中国的并购总额达到710亿美元，远低于同期美国公司的1,170亿美元。

12月30日达成的协定允许欧洲企业在中国经营电动汽车、电信云服务、以及与航空和海运相关的某些活动。

欧洲企业还将被允许在汽车工业、很多金融服务、私立医院、广告、房地产和污水处理等环境服务领域设立全资子公司。

“这些都是需要大量投资的主要增长领域，欧盟的企业非常渴望分得一杯羹，”富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer)合伙人Alan Wang表示。