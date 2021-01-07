中国央视批评美式民主丢丑破产

大批特朗普支持者当地时间6日强行闯入美国国会大厦，与警方发生冲突并造成四人死亡。中国中央电视台发表评论指，本次事件使美式民主在全世界面前丢丑、破产。

据央视网报道，这篇题为《暴民打砸国会山，美式民主演砸了！》的快评写道，距离新任美国总统宣誓就职仅有不到半个月时间，但在美国政客的操弄下，沸沸扬扬的美国大选“闹剧”似乎没有收场之意，反而更具愈演愈烈之势。

评论指出，现任总统特朗普不甘接受失败现实，妄图作出“最后一搏”，先是被曝出“电话门”事件，悍然施压地方官员“找选票”，舆论哗然；随后在白宫前向示威群众发表讲话，声称他将“绝对不会承认败选”，煽动“我们将阻止窃取选举”，继续暗示副总统彭斯“做正确的事”，以一系列堪称野蛮的动作为选举乱局推波助澜。

中国央视评论认为，一向标榜民主、人权的美国却成了暴乱、冲突、禁足的国度。这不仅是社会分化的民主闹剧，也折射了美国民粹的制度化倾向和极端的种族以及阶层对立。

该评论称，回顾这次美国总统选举的一个个魔幻时刻，今日华盛顿的这一幕不足为奇。特朗普在失利后为了完成选举上的“逆转”，从滥权威胁选务人员到滥诉选举舞弊，再到不惜通过煽动群众、达成暴力，已经到了为了追逐权力不择手段的地步，将所谓的美式民主的遮羞布撕了个干干净净。

评论最后写道，选举乱象远未谢幕，相反，暴民打砸国会山已经表明，这出美国政治大戏的高潮才刚刚开始，这个自诩为“民主灯塔”的国家在宪法危机和对民主制度日益加剧的不信任中举步维艰，美式民主正在全世界面前丢丑、破产，“美国政客还有何颜面吹嘘他们那套骗人的把戏！”