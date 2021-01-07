台湾外交部：台美合作不受陆方发言影响

台湾美国今天举行政治军事对话，对于中国大陆外交部发言人华春莹批评对话，台湾外交部发言人欧江安今天表示，台美合作不会因为中国大陆的发言或评论而有影响。

根据联合新闻网报道，欧江安今天在外交部例行记者会上回答提问时表示，政治军事对话已顺利举行，关于对话层级、频率、讨论议题、内容等相关对话的具体细节，基于台美之间的互信、外交默契，不方便进一步透露，台湾和美国有多层次且多元的对话管道，双方经常就各项共同关切的议题保持密切且顺畅的沟通，以持续深化在政治、经济及安全等各层面的合作。

欧江安表示，未来台湾将继续在现有的坚实良好基础上，与美方就各项合作议题保持密切沟通及深化交流。

至于华春莹对于台美政军对话表示“坚决反对并予以强烈的谴责”，欧江安表示，对于中方的批评我方并不讶异，台湾和美方的互动是很密切的，不受中方影响。

欧江安说，中国的一中原则是虚幻且不存在的，台湾不是中华人民共和国的一部分，台美关系密切友好，我方和美国在现有基础上，发展世上最友好密切的关系，台美合作不会因为中国的发言或评论有所影响。

台湾外交部长吴钊燮稍早时表示，台湾与美国之间有涵盖各层次而且多元的对话管道，双方经常对各项共同关切的议题保持密切且顺畅的沟通，借以持续深化在经济、政治、安全的各方面合作，只是台美政军对话具体细节，基于台美互信以及外交默契，不便对外透露。

吴钊燮表示，这个对话已经顺利完成，但所有细节包含时间、地点、参与人员，这些都不会对外说明，而未来台湾会在坚实良好基础上，就各项议题与美方深化交流。

台湾国防副部长张冠群则指出，对话是历年来都有举行，这次是因疫情改视频举行，国防部主要配合单位是军备局、战规司，都是实务性上的合作与探讨。