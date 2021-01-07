中国回应美国国会示威：望美国人民尽快享有和平稳定和安全

中国外交部发言人华春莹针对美国国会大厦示威事件表示，希望美国人民能尽快享有和平、稳定和安全，她同时敦促人们深思，为何美国一些人士与媒体对2019年香港修例风波中的暴力行为给予了完全不同的评价。

综合环球网和《人民日报》报道，华春莹在今天举行的外交部记者会上表示，已注意到美国国内发生的事情，相信美国人民也希望尽快恢复正常秩序。她注意到，在这次暴力事件中已经有四人死亡，也注意到中国网民对此的一些看法和评论。

“很多人在思考这样一个问题：似曾相识的情景，但美方一些人士和媒体做出的反应为何是截然不同的？”她在回应有媒体有关美国国会骚乱和2019年香港动荡的对比的问题时说：“你刚才提到了香港2019年7月激进示威者暴力冲击香港立法会大楼，他们肆意地损害立法会的设施，使用有毒的粉末和液体袭击和围殴警察，甚至咬断警察的手指，用刀刺杀警察，但是香港的警方保持了高度的克制和专业，没有一个示威者死亡。”

华春莹接着提到，在华盛顿发生的事情，暴力程度和破坏程度没有当年在香港发生的那么严重，但是已经有四个人死亡。“大家可能还都记得，当时美国的官员议员还有一些媒体，他对香港用的是什么词？现在他们对美国用的又是什么词呢？”

她说：“我也留心搜寻了一下，美国的主流媒体都众口一词谴责‘这是暴力事件’‘暴徒’‘极端分子’‘恶棍’‘是耻辱’。那么当年他们形容香港的那些暴力示威者的时候用的是什么？你刚才也提到了‘亮丽的风景线’，把这些激进暴力的示威者美化成‘民族英雄’，说美国人民和他们站在一起。我想，美方的一些人对2019年香港发生的事情和今天在美国正在发生的事情，反应和用词截然不同，这种鲜明的对比及其背后的原因是令人深思的，值得大家都进行严肃和深刻的反思。”

华春莹也提到，“我们相信美国人也希望安全和安宁，尤其在新冠疫情的背景下，我们也希望美国人能尽快享有和平、稳定和安全。”

