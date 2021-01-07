国开行原董事长胡怀邦被判无期

河北省承德市中级人民法院今天（7日）公开宣判国家开发银行原党委书记、董事长胡怀邦受贿一案，对被告人胡怀邦以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对胡怀邦受贿所得财物及其孳息，依法予以追缴，上缴国库。胡怀邦当庭表示服判，不上诉。

据中国央视新闻报道，法院经审理查明：2009年至2019年，被告人胡怀邦利用职务上的便利，或者利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关企业和个人，在获取银行贷款、企业经营、职务晋升等事项上提供帮助，直接或者通过其特定关系人非法收受财物共计折合人民币8552万余元。

承德市中级人民法院认为，被告人胡怀邦的行为构成受贿罪。鉴于胡怀邦到案后能够如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

胡怀邦1955年9月生，曾任交通银行党委书记、董事长，2013年转任国开行党委书记、董事长。

胡怀邦2019年7月31日被官宣落马。据中共中央纪委国家监委通报，他除了大搞权钱交易，还纵容家属大肆收取财物，并且对党中央重大决策部署阳奉阴违，落实中央巡视整改要求不到位。