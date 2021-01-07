消息：博明辞去白宫副国安顾问职务

消息人士透露，美国白宫副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）在总统特朗普的支持者冲入国会后决定辞职。

综合彭博社和美国有线新闻网（CNN）报道，消息人士说，博明对这起事件，以及特朗普煽动支持者的做法感到失望。

今年47岁的博明被认为是美国白宫少有的中国专家，推动了特朗普政府多项对华鹰派政策。他大学时期在马萨诸塞州大学学习中文与中国研究，1998年起担任路透社与《华尔街日报》驻华记者长达七年。

博明曾自曝在中国工作时屡遭骚扰，甚至遭当局殴打。有舆论将博明对中国深深不信任，归咎于他担任驻华记者时遭遇的种种不快。

博明2005年投笔从戎，成为美国海军陆战队情报人员，2010年退役后曾涉足商界。特朗普2017年担任总统后，他加入美国国家安全委员会主管亚洲政策，前年9月履新副国家安全顾问，是如今白宫高层官员中仅有的“中国通”。

特朗普在冠病疫情问题上对华态度转强，《华盛顿邮报》去年4月30日报道指，这背后是博明出谋献策，包括推动特朗普使用“武汉病毒”一词，可见他“安静但有力的影响力”。

消息人士也披露，特朗普的几位国安高官，包括国安顾问奥布赖恩（Robert O'Brien），也正在考虑辞职。

美国全国广播公司（NBC）记者也披露，执掌美国运输部的华裔部长赵小兰也考虑辞职。