中国银保监会称赖小民腐败案“触目惊心”

中国银保监会形容，赖小民案件是金融领域发生的一起“触目惊心”的腐败大案，贪腐犯罪数额特别巨大，情节特别严重，主观恶性极深，严重危害国家金融安全和金融稳定；银保监会系统要持之以恒正风肃纪和加大金融反腐。

中国华融公司原董事长赖小民前天被法院判处死刑。他被控非法收受、索取财物共计人民币17.88亿元（约3.65亿新元），写下1949年中华人民共和国成立以来贪官受贿的最高纪录。

银保监会今天透过官网发布新闻稿称，赖小民目无法纪，极其贪婪，大部分犯罪行为均发生在中共十八大之后，属于典型的不收敛、不收手、顶风作案，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，社会危害极大，罪行极其严重，受到法律的庄严审判，完全是咎由自取、罪有应得。

银保监会指出，赖小民案件的发生并不是偶然的，除了其个人放松思想改造和无视法纪约束之外，其原工作单位党组织和上级党委负有不可推卸的责任。特别是原华融公司党的领导长期弱化，党的建设严重淡化，党委会形同虚设，党内监督严重缺失，教训极其深刻。

“华融公司党委必须坚持查清问题、防控风险、追赃挽损、弥补短板、重塑生态‘五位一体’协调推进。”

银保监会并要求，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，深化金融领域反腐败工作；加强作风建设，持续整治官僚主义、形式主义，“坚决反对盲目扩张、作风漂浮、享乐主义和奢靡之风，把‘严’的主基调长期坚持下去”。



