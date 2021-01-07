人民币兑美元收创近31个月新高

人民币兑美元即期今天收盘续升至近31个月新高，中间价则微跌脱离逾30个月高点。交易员称，美国民主党获得参议院控制权，提振市场风险偏好，但午后美指转升，叠加监管层持续释出“慢升”信号，短期人民币做多意愿有所减弱。

他们也指出，挺特朗普人士冲击国会暂未影响汇市情绪；美国持续宽松预期对美元的压力不减，市场看多人民币意愿仍较强，预计春节前季节性结汇会进一步推升人民币。监管层着重预期引导，也说明市场大幅波动的概率下降，短期限期权波动率大幅回落。

路透社引述一外资行交易员称：“监管层盯上汇率了，大动的概率下降，CNH期权波动率掉的飞快。”

不过市场人士也普遍预期，监管层在意的是幅度和速度，不会逆转趋势。短期人民币可能需要一段时间盘整和消化。

报道引述瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰说，“越来越多的人担心监管层会努力平息人民币升值，这可能会使人民币退居二线。”

中国国家外汇管理局昨日召开2021年全国外汇管理工作电视会议称，防范跨境资本异常流动风险，加强外汇形势监测评估，密切关注疫情等外部冲击影响，引导金融机构和企业坚持风险中性原则，打击外汇投机行为；加强市场预期管理和宏观审慎管理，避免外汇市场无序波动。

美国民主党在乔治亚州两个参议院席次决选中大获全胜，从而赢得参议院控制权，提升了当选总统拜登推进立法议程的前景。市场预期大量举债及支出的民主党政府将推动经济增长。但数百名美国总统特朗普支持者周三冲进美国国会大厦，寻求推翻特朗普败选结果。

据报道，瑞银证券中国首席经济学家汪涛在最新报告中称，2021年预计中美关系将基本保持现状、外资流入持续，这有望推动人民币对走势疲弱的美元进一步升值，2021年底人民币兑美元汇率在6.4左右，但如果美元走弱幅度超过预期，年中人民币兑美元也可能逼近6.2。

全球汇市方面，美元今天徘徊在近三年低位附近，此前民主党赢得美国参议院控制权，为总统当选人拜登上任后推出更大规模的财政刺激计划清除障碍。特朗普支持者闯入国会引起混乱，但汇市暂未受明显干扰。

