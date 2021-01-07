华春莹：反华政客上演最后疯狂

针对美国常驻联合国代表克拉夫特（Kelly Craft）将访问台湾，中国大陆外交部发言人华春莹除了表达反对及谴责外，也指特朗普政府内少数反华政客不断上演“最后疯狂”，不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系。

美国国务卿蓬佩奥美东时间7日凌晨发表声明，宣布克拉夫特将访问台湾。但蓬佩奥并未透露克拉夫特访台的日期。

克拉夫特曾屡次在联大发言时批评中国，并褒扬台湾是真实的良善力量，与大陆侵犯人权的暴行形成鲜明对比。

她还曾呼吁美国带头，与理念相近的国家一同推动联合国人权理事会改革，并称世界需要台湾充分参与联合国体系，特别是影响公共卫生与经济发展的事务。她说：“没有台湾充分参与的联合国是‘欺骗世界’”。

据人民日报客户端消息，华春莹今天在例行记者会上指出，蓬佩奥的上述声明严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政和司法，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中国对此坚决反对并予以强烈谴责。

“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的事实。美方在中美《建交公报》中也就此作出明确承诺。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。”

华春莹表示，近段时间来，特朗普政府内少数反华政客不断上演“最后疯狂”，不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系，服务其个人政治私利。这种伎俩逆历史潮流而动，违背两国人民友好民意，必将遭到历史的惩罚。

她敦促美国立即停止干涉中国内政、损害中国利益、破坏中美关系的言行。“中方将采取一切必要措施坚决维护自身主权、安全利益。美方必将为其错误行为付出沉重代价。”