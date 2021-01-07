中国联通：对纽交所多次推翻其自身决定感失望

中国联通今天发布公告指出，对纽约证交所多次推翻其自身决定的情况感到失望，强调这损害了中国联通及其股东的利益。

综合彭博社等报道，纽约证券交易所先是在元旦期间宣布将对中国移动、中国联通及中国电信除牌，以遵守美国总统特朗普11月12日签署的一项行政命令，禁止美国公司和个人投资于31家被五角大楼认定为协助中国军方、中国情报与安全部门实现发展和现代化的公司股票。

不过，纽交所短短四天后撤回了除牌决定，如此“朝令夕改”令人困惑，纽约证交所也因此陷入尴尬境地。

为此，美国财长姆努钦向纽交所表达批评，表示不赞同纽交所停止把三家中国电信商除牌。纽交所其后表示，考虑重启除牌程序。

据报道，纽交所在当地时间星期三再次反转，并发表声明解释，该决定是基于“纽交所在2021年1月5日收到的，来在财政部外国资产管理办公室的新的具体指示。”

纽交所所指的新指示，随后发表在美国财政部的官网上，其中明确将上述三家中国电信运营商列为禁止美国人投资的公司。

受此消息影响，中国移动及中国联通的ADR(美国存托股份)在美股开市早段大跌，分別较港股收市跌6%及4.7%。同在禁令之列的中海油，其ADR较港股收市跌3%。

不过，据路透社报道，香港联交所的资料显示，中国移动与中国联通在今天大跌市日反而获得“北水”大手吸纳，合计净流入资金达45亿港元（下同，7.69亿新元）。

据沪深港通的十大成交活跃股排行榜，循港股通(沪)买入中移动股份的金额达36.07亿港元，上日则为10.28亿港元；自港股通(深)的买盘为7.86亿港元，较上日多25%。

而中联通获港股通(沪)买入5.25亿港元，上日则未在十大活跃榜。

中移动、中联通及中电信港股今天分别收跌7%、11%及9%，合计单日蒸发市值1030亿港元，受累纽交所朝令夕改后最终决定继续推进三大中国电讯商退市，标普道琼斯指数随即宣布将在1月11日开盘前从指数中剔除相关ADR。

